Черговий обстріл Куп’янщини: загинув чоловік, поранена дитина
Внаслідок обстрілу Куп’янського району 2 квітня загинув 59-річний чоловік та отримав поранення 11-річний хлопчик.
Як повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 17:00 окупанти вдарили по селу Новоосинове.
Чоловік загинув на місці, хлопчика із пораненнями ушпиталили.
Читайте також: Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, Купянский район, обстріл, погиб, сінєгубов, Харків, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Черговий обстріл Куп’янщини: загинув чоловік, поранена дитина»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу Куп’янського району 2 квітня загинув 59-річний чоловік та отримав поранення 11-річний хлопчик".