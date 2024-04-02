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Черговий обстріл Куп’янщини: загинув чоловік, поранена дитина

Події 18:34   02.04.2024
Олена Нагорна
Черговий обстріл Куп’янщини: загинув чоловік, поранена дитина

Внаслідок обстрілу Куп’янського району 2 квітня загинув 59-річний чоловік та отримав поранення 11-річний хлопчик.

Як повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 17:00 окупанти вдарили по селу Новоосинове.

Чоловік загинув на місці, хлопчика із пораненнями ушпиталили.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 18:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу Куп’янського району 2 квітня загинув 59-річний чоловік та отримав поранення 11-річний хлопчик".