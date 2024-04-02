Черговий обстріл Куп’янщини: загинув чоловік, поранена дитина

Внаслідок обстрілу Куп’янського району 2 квітня загинув 59-річний чоловік та отримав поранення 11-річний хлопчик.

Як повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 17:00 окупанти вдарили по селу Новоосинове.

Чоловік загинув на місці, хлопчика із пораненнями ушпиталили.