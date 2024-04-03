Ребенок умер в больнице после обстрела на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 11-летнего ребенка, который вчера, 3 апреля, попал вместе с отцом под обстрел в селе Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

«Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела скончался в больнице. Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец», — написал Синегубов в telegram утром 3 апреля.

Обстрел, из-за которого погибли отец и сын, произошел вчера, 2 апреля, около 17:00. Мужчина умер на месте, а мальчика с тяжелыми ранениями забрали в больницу.