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Ребенок умер в больнице после обстрела на Харьковщине

Происшествия 07:35   03.04.2024
Оксана Горун
Ребенок умер в больнице после обстрела на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 11-летнего ребенка, который вчера, 3 апреля, попал вместе с отцом под обстрел в селе Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

«Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела скончался в больнице. Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец», — написал Синегубов в telegram утром 3 апреля.

Обстрел, из-за которого погибли отец и сын, произошел вчера, 2 апреля, около 17:00. Мужчина умер на месте, а мальчика с тяжелыми ранениями забрали в больницу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 11-летнего ребенка, который вчера, 3 апреля, попал вместе с отцом под обстрел в селе Новоосиново Купянского района на Харьковщине".