Армия РФ возобновила атаки на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 апреля после продолжительного перерыва сообщил об активизации россиян на Купянском направлении.
«На Купянском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб.
В течение суток россияне нанесли авиаудары по Синьковке и Липцам. В целом по территории Украины было 78 авиаударов, два — ракетных и 66 обстрелов из РСЗО. Ночью атаковали четыре «шахеда», все сбила ПВО.
На фронте зафиксировали 75 боевых столкновений.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, восьми артиллерийским системам, одному противотанковому средству и одной реактивной системе залпового огня», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 апреля после продолжительного перерыва сообщил об активизации россиян на Купянском направлении".