Армия РФ возобновила атаки на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 апреля после продолжительного перерыва сообщил об активизации россиян на Купянском направлении.

«На Купянском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб.

В течение суток россияне нанесли авиаудары по Синьковке и Липцам. В целом по территории Украины было 78 авиаударов, два — ракетных и 66 обстрелов из РСЗО. Ночью атаковали четыре «шахеда», все сбила ПВО.

На фронте зафиксировали 75 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, восьми артиллерийским системам, одному противотанковому средству и одной реактивной системе залпового огня», — перечислили в ГШ.