Армія РФ відновила атаки на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 3 квітня після тривалої перерви повідомив про активізацію росіян на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ, – поінформував Генштаб.

Протягом доби росіяни завдали авіаударів по Синьківці та Липцях. Загалом по території України було 78 авіаударів, два – ракетних та 66 обстрілів з РСЗВ. Вночі атакували чотири “шахеди”, всі збила ППО.

На фронті зафіксували 75 бойових зіткнень.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми артилерійських системах, одному протитанковому засобу та одній реактивній системі залпового вогню, – перерахували в ГШ.