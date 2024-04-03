Мальчика, погибшего на Харьковщине, мать тайно привезла домой после эвакуации
11-летнего мальчика вместе с матерью эвакуировали из села Новоосиново в конце ноября прошлого года в Харьков, сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что село Новоосиново Куриловской громад
ы находится на левом берегу реки Оскол и, согласно решению Совета обороны Харьковской области и Приказу начальника ХОВА, подпадает под обязательную принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или опекунами. То есть в селе детей не должно быть.
«Эта семья долго упорствовала эвакуации и тянула до последнего, считая, что таким образом получит возможность остаться. Впрочем, вместе с полицией удалось донести до родителей бесперспективность попыток игнорировать требования по эвакуации. И 23.11.2023 мать и двое детей, через три недели после объявления эвакуации, выехали в Харьков», — рассказал Канашевич.
«Очевидно, родители считали, что беда минует их, и семья решила тайными тропами вернуться домой. Вчера, в результате вражеского обстрела села Новоосиново, погиб мужчина и получил тяжелые ранения его сын, мальчик 11-ти лет, в результате которых умер. Врачи делали все возможное, но степень ранения была несовместима с жизнью», — подвел итоги Канашевич.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 11-летнего ребенка, который вчера, 3 апреля, попал вместе с отцом под обстрел в селе Новоосиново Купянского района.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Андрей Канашевич, діти, дети, мальчик, мать, обстрел, принудительная эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 12:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11-летнего мальчика вместе с матерью эвакуировали из села Новоосиново в конце ноября прошлого года в Харьков, сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич на своей странице в Facebook.".