Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування
Про розмінування у Харківській області повідомили у ХОВА.
«В районі села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади з 9:30 до 12:30 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.
Також начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про розмінування поряд із Цуповкою.
“Протягом 20-30 хвилин поблизу населеного пункту Цупівка сапери здійснюватимуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета. Прошу місцевих мешканців зберігати спокій”, – повідомив Задоренко.
Читайте також: У Харкові виявили ручну гранату у сосновому бору
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вибухи, розмінування, Харьковская область, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про розмінування у Харківській області повідомили у ХОВА.".