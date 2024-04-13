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Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування

Суспільство 10:19   13.04.2024
Оксана Якушко
Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування

Про розмінування у Харківській області повідомили у ХОВА.

«В районі села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади з 9:30 до 12:30 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Також начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про розмінування поряд із Цуповкою.

“Протягом 20-30 хвилин поблизу населеного пункту Цупівка сапери здійснюватимуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета. Прошу місцевих мешканців зберігати спокій”, – повідомив Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про розмінування у Харківській області повідомили у ХОВА.".