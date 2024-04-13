Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування

Про розмінування у Харківській області повідомили у ХОВА.

«В районі села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади з 9:30 до 12:30 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Також начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про розмінування поряд із Цуповкою.

“Протягом 20-30 хвилин поблизу населеного пункту Цупівка сапери здійснюватимуть контрольований підрив вибухонебезпечного предмета. Прошу місцевих мешканців зберігати спокій”, – повідомив Задоренко.