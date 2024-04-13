Взрывы будут раздаваться на Харьковщине днем – проводят разминирование

О разминировании в Харьковской области сообщили в ХОВА.

«В районе села Новая Гусаровка Балаклейской тергромады с 9:30 до 12:30 включительно будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Также начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о разминировании рядом с Цуповкой.

«В течение 20-30 минут вблизи населенного пункта Цуповка саперы будут проводить контролированный подрыв взрывоопасного предмета. Прошу местных жителей сохранять спокойствие», — сообщил Задоренко.

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