Взрывы будут раздаваться на Харьковщине днем – проводят разминирование
О разминировании в Харьковской области сообщили в ХОВА.
«В районе села Новая Гусаровка Балаклейской тергромады с 9:30 до 12:30 включительно будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.
Также начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о разминировании рядом с Цуповкой.
«В течение 20-30 минут вблизи населенного пункта Цуповка саперы будут проводить контролированный подрыв взрывоопасного предмета. Прошу местных жителей сохранять спокойствие», — сообщил Задоренко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: взрывы, разминирование, розмінування, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 10:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разминировании в Харьковской области сообщили в ХОВА.".