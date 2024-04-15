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Буданов доповів про плани РФ активізуватися навесні-влітку: реакція президента

Політика 21:16   15.04.2024
Олена Нагорна
Буданов доповів про плани РФ активізуватися навесні-влітку: реакція президента

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на Ставці верховного головнокомандувача доповів про наміри держави-агресорки.

“Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати”, – зазначив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Відео: Офіс президента

Про плани ворога Буданов розповідав в інтерв’ю німецькому виданню DasErste. Так, за його словами, військові РФ планують активізацію бойових дій на кінець травня – початок червня.

Буданов зазначив, що ЗСУ до цього моменту будуть “відносно добре підготовлені”.

“І подивимося, як піде далі. Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але, по-перше, ця допомога надходить, хоч і не в достатній кількості. А по-друге, вона буде рухатися вперед”, — зазначив керівник ГУР.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 21:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на Ставці верховного головнокомандувача доповів про наміри держави-агресорки".