Буданов доповів про плани РФ активізуватися навесні-влітку: реакція президента

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на Ставці верховного головнокомандувача доповів про наміри держави-агресорки.

“Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати”, – зазначив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Відео: Офіс президента

Про плани ворога Буданов розповідав в інтерв’ю німецькому виданню DasErste. Так, за його словами, військові РФ планують активізацію бойових дій на кінець травня – початок червня.

Буданов зазначив, що ЗСУ до цього моменту будуть “відносно добре підготовлені”.

“І подивимося, як піде далі. Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але, по-перше, ця допомога надходить, хоч і не в достатній кількості. А по-друге, вона буде рухатися вперед”, — зазначив керівник ГУР.