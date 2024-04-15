Буданов доповів про плани РФ активізуватися навесні-влітку: реакція президента
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на Ставці верховного головнокомандувача доповів про наміри держави-агресорки.
“Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати”, – зазначив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Відео: Офіс президента
Про плани ворога Буданов розповідав в інтерв’ю німецькому виданню DasErste. Так, за його словами, військові РФ планують активізацію бойових дій на кінець травня – початок червня.
Буданов зазначив, що ЗСУ до цього моменту будуть “відносно добре підготовлені”.
“І подивимося, як піде далі. Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але, по-перше, ця допомога надходить, хоч і не в достатній кількості. А по-друге, вона буде рухатися вперед”, — зазначив керівник ГУР.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: буданов, ГУР, наступ, рф, Україна;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР МО України Кирило Буданов на Ставці верховного головнокомандувача доповів про наміри держави-агресорки".