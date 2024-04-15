Буданов доложил о планах РФ усилить штурмы весной-летом — реакция Зеленского
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов на Ставке верховного главнокомандующего доложил о намерениях государства-агрессора.
«Два важных доклада разведок — руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова — о российских действиях весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы — во всех форматах возможных вражеских действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать», — отметил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
Видео: Офис президента
О планах врага Буданов рассказывал в интервью немецкому изданию DasErste. Так, по его словам, военные РФ планируют активизацию боевых действий на конец мая — начало июня.
Буданов отметил, что ВСУ к этому моменту будут «относительно хорошо подготовлены».
«И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. Но, во-первых, эта помощь поступает, хотя и не в достаточном количестве. А во-вторых, она будет двигаться вперед», — отметил руководитель ГУР.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов на Ставке верховного главнокомандующего доложил о намерениях государства-агрессора".