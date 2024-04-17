Посадовці України та Заходу бачать план РФ щодо відсікання Харкова – Bloomberg

Росія розглядає посилені бомбардування Харкова як спосіб змусити евакуювати цивільне населення, пише американське видання Bloomberg із посиланням на українських та західних посадовців.

Останні дії Кремля виглядають як скоординовані зусилля щодо припинення постачання та створення умов, які зроблять місто непридатним для життя, сказали журналістам чиновники на умовах анонімності.

“Облога Харкова – один із головних напрямків військової операції Росії, яка використовує скорочення артилерійських запасів і протиповітряної оборони України, а також брак живої сили. Війська Путіна також здійснюють безперервні атаки на енергетичну систему по всій Україні й домагаються певних успіхів на ділянках лінії фронту, оскільки західні офіційні особи побоюються, що збройні сили Києва можуть бути близькі до критичної точки”, — пише Bloomberg.

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює, яку енергетичну допомогу Україні можуть надати Штати, посилається видання на людей, знайомих із ситуацією.

“Майже ніхто не прогнозує, що кремлівським силам вдасться захопити місто найближчим часом. Українські військові зміцнюють оборону, а чиновники з оточення президента України Володимира Зеленського вважають, що в Росії недостатньо ресурсів для серйозного наступу, кажуть люди, знайомі з перебігом думок у Києві… Американські та інші західні чиновники згодні з тим, що Росія не має можливості атакувати Харків без значного поповнення російських військ, кажуть люди, знайомі з перебігом обговорень”, — зазначають журналісти.

Bloomberg пише, що хоча Росії може не вистачити живої сили, необхідної для рішучого перелому у війні, міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що до кінця цього року планується сформувати дві нові об’єднані армії, 14 дивізій та 16 бригад. Досі військові розширювали свої лави, залучаючи новобранців обіцянкою щедрої оплати, і мають намір призвати ще щонайменше 250 тисяч солдатів у 2024 році.

“Харків є ключовою метою для Москви. Військові Путіна прагнуть створити буферну зону на сході країни – цю мету російський лідер озвучив минулого місяця, заявивши, що хоче стримати напади на Бєлгородську область по інший бік кордону. Росія націлилася на Харків від самого початку вторгнення, і мета Путіна – підпорядкувати собі Україну цілком – навряд чи змінилася відтоді, вважають західні чиновники”, — продовжує видання.

Журналісти констатують, що важке становище також викликало активніші заклики Києва до закупівлі систем ППО, щоб заповнити прогалини на додаток до критичної нестачі боєприпасів. Уряд України звернувся до союзників із проханням надати щонайменше сім додаткових ракетних комплексів Patriot. Німеччина на цьому тижні пообіцяла надати одну, а також більше систем IRIS-T та Skynex разом із боєприпасами, сказав Зеленський у суботу.

“Україна неодноразово закликала своїх західних союзників прискорити постачання артилерійських снарядів, систем ППО і супутніх боєприпасів. Виділення близько 60 мільярдів доларів як військової допомоги США затримується в Конгресі вже кілька місяців, у той час як європейські країни намагаються отримати артилерію з усього світу для поставок в Україну”, — підсумувало видання.