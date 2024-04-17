Чиновники Украины и Запада видят план Кремля по отсечению Харькова — Bloomberg
Россия рассматривает усиленные бомбардировки Харькова как способ заставить эвакуировать гражданское население, пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на украинских и западных чиновников.
Последние действия Кремля выглядят как скоординированные усилия по прекращению поставок и созданию условий, которые сделают город непригодным для жизни, сказали журналистам чиновники на условиях анонимности.
«Осада Харькова — одно из главных направлений военной операции России, которая использует сокращение артиллерийских запасов и противовоздушной обороны Украины, а также недостаток живой силы. Войска Путина также предпринимают непрерывные атаки на энергетическую систему Украины по всей стране и добиваются определенных успехов на участках линии фронта, поскольку западные официальные лица опасаются, что вооруженные силы Киева могут быть близки к критической точке», — пишет Bloomberg.
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает, какую энергетическую помощь Украине могут предоставить Штаты, ссылается издание на людей, знакомых с ситуацией.
“Почти никто не прогнозирует, что кремлевским силам удастся захватить город в ближайшее время. Украинские военные укрепляют оборону, а чиновники из окружения президента Украины Владимира Зеленского считают, что у России недостаточно ресурсов для серьезного наступления, говорят люди, знакомые с ходом мыслей в Киеве… Американские и другие западные чиновники согласны с тем, что у России нет возможности атаковать Харьков без значительного пополнения российских войск, говорят люди, знакомые с ходом обсуждений”, — отмечают журналисты.
Bloomberg пишет, что хотя России может не хватить живой силы, необходимой для решительного перелома в войне, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к концу этого года планируется сформировать две новые объединенные армии, 14 дивизий и 16 бригад. До сих пор военные расширяли свои ряды, привлекая новобранцев обещанием щедрой оплаты, и намерены призвать еще не менее 250 тысяч солдат в 2024 году.
“Харьков является ключевой целью для Москвы. Военные Путина стремятся создать буферную зону на востоке страны — эту цель российский лидер озвучил в прошлом месяце, заявив, что хочет сдержать нападения на Белгородскую область по другую сторону границы. Россия нацелилась на Харьков с самого начала вторжения, и цель Путина — подчинить себе Украину целиком — вряд ли изменилась с тех пор, считают западные чиновники”, — продолжает издание.
Журналисты констатируют, что тяжелое положение также вызвало более активные призывы Киева к закупке систем ПВО, чтобы заполнить пробелы в дополнение к критической нехватке боеприпасов. Правительство Украины обратилось к союзникам с просьбой предоставить по меньшей мере семь дополнительных ракетных комплексов Patriot. Германия на этой неделе пообещала предоставить одну, а также больше систем IRIS-T и Skynex вместе с боеприпасами, сказал Зеленский в субботу.
“Украина неоднократно призывала своих западных союзников ускорить поставку артиллерийских снарядов, систем ПВО и сопутствующих боеприпасов. Выделение около 60 миллиардов долларов в качестве военной помощи США задерживается в Конгрессе уже несколько месяцев, в то время как европейские страны пытаются получить артиллерию со всего мира для поставок в Украину”, — подытожило издание.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: Bloomberg, наступ, наступление, Путин, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 15:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия рассматривает усиленные бомбардировки Харькова как способ заставить эвакуировать гражданское население, пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на украинских и западных чиновников".