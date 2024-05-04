Прикинувся священником: чоловік скоїв шахрайство в храмі на Салтівці

В Харкові чоловік під виглядом священника вкрав церковну атрибутику та гроші.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, в одному з храмів у Салтівському районі 28-річний чоловік представився священником та заволодів церковним підрясником та требним набором. Також він позичив понад 7 тисяч гривень. Ці речі зловмисник просив для організації похорон своїх батьків. Обіцяв повернути наступного дня, однак припинив будь-який контакт з потерпілою.

Крім цього, фігурант взяв у чоловіка для освячення золотий ланцюжок з хрестиком, який також не повернув, додали правоохоронці. Загальна сума збитків становить майже 64 тисячі гривень.

У поліції зазначили, що чоловік вже мав судимість за аналогічні злочини. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Фігуранту загрожує до 3 років тюрми.