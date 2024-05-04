Прикинувся священником: чоловік скоїв шахрайство в храмі на Салтівці
В Харкові чоловік під виглядом священника вкрав церковну атрибутику та гроші.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, в одному з храмів у Салтівському районі 28-річний чоловік представився священником та заволодів церковним підрясником та требним набором. Також він позичив понад 7 тисяч гривень. Ці речі зловмисник просив для організації похорон своїх батьків. Обіцяв повернути наступного дня, однак припинив будь-який контакт з потерпілою.
Крім цього, фігурант взяв у чоловіка для освячення золотий ланцюжок з хрестиком, який також не повернув, додали правоохоронці. Загальна сума збитків становить майже 64 тисячі гривень.
У поліції зазначили, що чоловік вже мав судимість за аналогічні злочини. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Фігуранту загрожує до 3 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мошенник, поліція, салтовка, священник, украл, Харків, храм;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові чоловік під виглядом священника вкрав церковну атрибутику та гроші.".