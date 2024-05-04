Притворился священником: мужчина совершил мошенничество в храме на Салтовке
В Харькове мужчина под видом священника украл церковную атрибутику и деньги.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в одном из храмов Салтовского района 28-летний мужчина представился священником и завладел церковным подрясником и требным набором. Также он одолжил более 7 тысяч гривен. Эти вещи злоумышленник просил для организации похорон своих родителей. Обещал вернуть на следующий день, однако прекратил контакт с потерпевшей.
Кроме этого, фигурант взял у мужчины для освящения золотую цепочку с крестиком, который также не вернул, добавили правоохранители. Общая сумма ущерба составляет около 64 тысяч гривен.
В полиции отметили, что у мужчины уже была судимость за аналогичные преступления. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Фигуранту грозит до 3 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенник, полиция, салтовка, священник, украл, Харьков, храм;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 16:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина под видом священника украл церковную атрибутику и деньги.".