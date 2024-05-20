Live
  • Пн 20.05.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.75

Смерть президента Ірану Раїсі підтвердили, оголосили “термінову нараду”

Події 09:08   20.05.2024
Оксана Горун
Смерть президента Ірану Раїсі підтвердили, оголосили “термінову нараду” Фото: Tasnim News Agency

Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть президента Ібрагіма Раїсі. Вертоліт, на якому знаходився Раїсі разом із міністром закордонних справ Хосейном Аміром Абдоллахіяном та ще сімома людьми, розбився напередодні в провінції Східний Азербайджан.

“Президента Ірану Раїсі визнано загиблим після аварії вертольота, повідомляють державні агенції. Іранські ЗМІ підтвердили смерть 63-річного президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіяна в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Державне ЗМІ Ірану “Press TV” і напівофіційні інформаційні агенції “Tasnim” і “Mehr” повідомили, що всі, хто знаходився на борту, загинули”, — повідомляє CNN.

Іранське державне інформагентство IRNA також повідомило, що на борту вертольота був губернатор іранської провінції Східний Азербайджан.

Читайте також: Стан прем’єра Словаччини Фіцо після замаху важкий, але стабільний – VA

Уряд Ірану, за даними IRNA, скликав у понеділок “термінову нараду”. На фотографії, опублікованій агентством, видно, що стілець, на якому зазвичай сидить Раїсі, був порожній і задрапірований чорним.

Державне телебачення Ірану опублікувало останній кадр із Раїсі та Абдоллахіяном у тому самому гелікоптері. Це знімок екрана з відеозапису, що зробили всередині гелікоптера перед його падінням.

Причину катастрофи вертольота наразі не називають. Проте, очевидно, що погода мало сприяла польотам: у неділю був сильний туман.

Раїсі 19 травня літав до Азербайджану, де взяв участь у церемонії відкриття греблі на річці Аракс біля кордону Ірану та Азербайджану. Він брав участь у церемонії з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим. Вертоліт розбився по дорозі назад у Тегеран. Спочатку інформували, що він “здійснив аварійну посадку”. На пошуки пасажирів вирушило близько півсотні рятувальних груп. Пошуки ускладнював щільний туман.

 

Під ранок 20 травня іранське приватне інформагентство “Tasnim News Agency” розповсюдило відео з місця аварії вертольота.

Відео: Tasnim News Agency

Тіла загиблих під час аварії вертольота в Ірані доставлять до міста Тебріз, повідомив голова іранського Червоного Півмісяця. Пошуково-рятувальні роботи завершено. Про терміни та деталі траурної ходи повідомлять пізніше, зазначило державне ЗМІ Ірану “FARS News Agency”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Смерть президента Ірану Раїсі підтвердили, оголосили “термінову нараду”
Смерть президента Ірану Раїсі підтвердили, оголосили “термінову нараду”
20.05.2024, 09:08
11 людей загинуло та 41 поранено на Харківщині за добу – поліція
11 людей загинуло та 41 поранено на Харківщині за добу – поліція
20.05.2024, 08:39
Головні новини Харкова 20 травня: загиблі та поранені, ситуація на фронті
Головні новини Харкова 20 травня: загиблі та поранені, ситуація на фронті
20.05.2024, 08:49
Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець
Армія РФ спробувала наростити зусилля на Харківському напрямку – Машовець
20.05.2024, 07:22
ISW не знайшов підтверджень просування ворога в бік Липців
ISW не знайшов підтверджень просування ворога в бік Липців
20.05.2024, 07:50
КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)
КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)
19.05.2024, 17:50

Новини за темою:

11:42
Боррель пояснив, чому ракети Ірану союзники збивають, а ракети РФ – ні
11:32
“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї
15:54
Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD
11:28
“Жоден ізраїльтянин не переплив Йордан, щоб утекти з країни” – Береза
11:22
Не риторикою захищається небо – Зеленський про відбиття атаки Ірану на Ізраїль

Ви читали новину: «Смерть президента Ірану Раїсі підтвердили, оголосили “термінову нараду”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть президента Ібрагіма Раїсі. Вертоліт, на якому знаходився Раїсі разом із міністром закордонних справ Хосейном Аміром Абдоллахіяном та ще сімома людьми, розбився напередодні в провінції Східний Азербайджан".