Смерть президента Ірану Раїсі підтвердили, оголосили “термінову нараду”

Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть президента Ібрагіма Раїсі. Вертоліт, на якому знаходився Раїсі разом із міністром закордонних справ Хосейном Аміром Абдоллахіяном та ще сімома людьми, розбився напередодні в провінції Східний Азербайджан.

“Президента Ірану Раїсі визнано загиблим після аварії вертольота, повідомляють державні агенції. Іранські ЗМІ підтвердили смерть 63-річного президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіяна в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Державне ЗМІ Ірану “Press TV” і напівофіційні інформаційні агенції “Tasnim” і “Mehr” повідомили, що всі, хто знаходився на борту, загинули”, — повідомляє CNN.

Іранське державне інформагентство IRNA також повідомило, що на борту вертольота був губернатор іранської провінції Східний Азербайджан.

Уряд Ірану, за даними IRNA, скликав у понеділок “термінову нараду”. На фотографії, опублікованій агентством, видно, що стілець, на якому зазвичай сидить Раїсі, був порожній і задрапірований чорним.

Державне телебачення Ірану опублікувало останній кадр із Раїсі та Абдоллахіяном у тому самому гелікоптері. Це знімок екрана з відеозапису, що зробили всередині гелікоптера перед його падінням.

Причину катастрофи вертольота наразі не називають. Проте, очевидно, що погода мало сприяла польотам: у неділю був сильний туман.

Раїсі 19 травня літав до Азербайджану, де взяв участь у церемонії відкриття греблі на річці Аракс біля кордону Ірану та Азербайджану. Він брав участь у церемонії з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим. Вертоліт розбився по дорозі назад у Тегеран. Спочатку інформували, що він “здійснив аварійну посадку”. На пошуки пасажирів вирушило близько півсотні рятувальних груп. Пошуки ускладнював щільний туман.

