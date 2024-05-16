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Стан прем’єра Словаччині Фіцо після замаху важкий, але стабільний – VA

Світ 15:59   16.05.2024
Оксана Якушко
Стан прем’єра Словаччині Фіцо після замаху важкий, але стабільний – VA

Словацькі представники повідомили, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо, який пережив замах 15 травня, перебуває у лікарні у дуже серйозному, але у стабільному стані, пише Голос Америки Україна.

Директорка лікарні в місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова повідомила, що дві бригади хірургів упродовж п’яти годин оперували прем’єр-міністра, який зазнав кілька кульових поранень.

“На даний час його стан стабілізований, але він справді дуже серйозний. Він буде в реанімаційному відділенні”, – сказала вона журналістам.

Замах на Роберта Фіцо викликав співчуття світових лідерів і шокував Словаччину – країну з населенням 5,4 млн, яка входить до Європейського Союзу і НАТО.

Подія також привернула увагу до жорсткого політичного протистояння і розколу в словацькому суспільстві, де нещодавно відбулися президентські вибори.

Міністр внутрішніх справ Словаччини сказав на пресконференції у середу, що напад був “політично вмотивований”.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка закінчує термін на посаді, закликала не робити поспішних висновків, але підкреслила, що напад на Роберта Фіцо є нападом на людину, і також “нападом на демократію”.

“Ненависна риторика, яку ми бачимо в суспільстві призводить до ненависних дій. Просимо вас припиніть це”, – сказала президентка Чапутова у зверненні до країни.

Новообраний президент Петер Пелеґріні закликав партії призупинити кампанію перед виборами Європарламенту, що мають відбутися через кілька тижнів, або зменшити гостроту політичних дебатів.

Підозрюваний під арештом

Словацька преса про затриманого підозрюваного нападника повідомляє, що він 71-річний поет-аматор Юрай Цінтула, який працював охоронцем в торговельному центрі.

Газета Dennik N вказує на ознаки того, що Цінтулу приваблювали радикальні політичні ідеї, і що він нещодавно брав участь в політичних демонстраціях.

У Facebook поширено короткий відеозапис, в якому чоловік названий підозрюваним нападником каже: “Я не згоден з політикою уряду”.

Той чоловік також говорить про “атаки” на суспільне телерадіомовлення.

59-річний Роберт Фіцо почав політичну кар’єру з членства в комуністичній партії Словаччини наприкінці 1989-х років і став прем’єр-міністром втретє восени 2023 року, проголосивши різку зміну курсу країни.

Фіцо зосередився зокрема на ліквідації спеціальної прокуратури Словаччини, яка розслідувала корупцію вищих посадовців, і він виголошував гострі закиди на адресу критичних до уряду словацьких засобів масової інформації.

Читайте також: У прем’єра Словаччини Фіцо стріляли, стан тяжкий – ЗМІ (оновлено)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 15:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Словацькі представники повідомили, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо, який пережив замах 15 травня, перебуває у лікарні у дуже серйозному, але у стабільному стані, пише Голос Америки Україна.".