Состояние премьера Словакии Фицо после покушения тяжелое, но стабильное — VA

Словацкие представители сообщили, что премьер-министр Роберт Фицо, который пережил покушение 15 мая, находится в больнице в очень серьезном, но в стабильном состоянии, пишет Голос Америки Украина.

Директор больницы в городе Банская Быстрица Мириам Лапуникова сообщила, что две бригады хирургов в течение пяти часов оперировали премьер-министра, который получил несколько пулевых ранений.

“В настоящее время его состояние стабилизировано, но оно действительно очень серьезное. Он будет в реанимационном отделении”, – сказала она журналистам.

Покушение на Роберта Фицо вызвало соболезнования мировых лидеров и шокировало Словакию – страну с населением 5,4 млн, входящую в Европейский Союз и НАТО.

Событие также привлекло внимание к жесткому политическому противостоянию и расколу в словацком обществе, где недавно прошли президентские выборы.

Министр внутренних дел Словакии сказал на пресс-конференции в среду, что нападение было «политически мотивировано».

Заканчивающая срок в должности президент Словакии Зузана Чапутова призвала не делать поспешных выводов, но подчеркнула, что нападение на Роберта Фицо является нападением на человека и также «нападением на демократию».

“Ненавистная риторика, которую мы видим в обществе, приводит к ненавистным действиям. Просим вас прекратите это”, — сказала президент Чапутова в своем обращении к стране.

Новоизбранный президент Петер Пелегрини призвал партии приостановить кампанию перед предстоящими через несколько недель выборами Европарламента или уменьшить остроту политических дебатов.

Подозреваемый под арестом

Словацкая пресса о задержанном подозреваемом нападающем сообщает, что он 71-летний поэт-любитель Юрай Цинтула, работавший охранником в торговом центре.

Газета Dennik N указывает на признаки того, что Цинтулу привлекали радикальные политические идеи и что он недавно участвовал в политических демонстрациях.

В Facebook распространена короткая видеозапись, в которой мужчина назван подозреваемым нападающим говорит: «Я не согласен с политикой правительства».

Мужчина также говорит об «атаке» на общественное телерадиовещание.

59-летний Роберт Фицо начал политическую карьеру по членству в коммунистической партии Словакии в конце 1989-х годов и стал премьер-министром в третий раз осенью 2023 года, провозгласив резкое изменение курса страны.

Фицо сосредоточился в частности на ликвидации специальной прокуратуры Словакии, которая расследовала коррупцию высших должностных лиц, и он произносил острые упреки в адрес критических настроенных к правительству словацких средств массовой информации.