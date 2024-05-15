В премьера Словакии Фицо стреляли, состояние тяжелое — СМИ (обновлено)

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили прямо после заседания правительства. Журналисты с места сообщают о нескольких выстрелах.

«После заседания правительства в Гандлове стреляли в премьер-министра Роберт Фицо. Это подтвердил на пленарном заседании Национального совета Словацкой Республики Любош Блаха (заместитель председателя Национального совета Словакии и помощник Фицо по внешней политике — Ред.) и приостановил работу текущей сессии на неопределенный срок», — сообщило словакское издание Teraz.sk.

По информации журналистов, присутствовавших на месте происшествия, нападавший совершил несколько выстрелов. Его задержали, а людей с места заседания правительства эвакуируют. По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как тот вышел поприветствовать жителей Гандловы. Премьер-министра везут в больницу.

Впоследствии словацкое издание Plus сообщило, что состояние Фицо очень тяжелое, его будут оперировать.

«По информации Plus ONE DAY, состояние Фицо очень тяжелое. Сейчас он должен находиться в вертолете, который транспортирует его в больницу в Банской-Быстрице. «Это огнестрельное ранение живота и руки. Пока он вне опасности. Его будут оперировать», — сообщил в 15:30 наш хорошо информированный источник», — пишет издание.