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В премьера Словакии Фицо стреляли, состояние тяжелое — СМИ (обновлено)

Мир 16:23   15.05.2024
Оксана Горун
В премьера Словакии Фицо стреляли, состояние тяжелое — СМИ (обновлено)

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили прямо после заседания правительства. Журналисты с места сообщают о нескольких выстрелах.

«После заседания правительства в Гандлове стреляли в премьер-министра Роберт Фицо. Это подтвердил на пленарном заседании Национального совета Словацкой Республики Любош Блаха (заместитель председателя Национального совета Словакии и помощник Фицо по внешней политике — Ред.) и приостановил работу текущей сессии на неопределенный срок», — сообщило словакское издание Teraz.sk.

По информации журналистов, присутствовавших на месте происшествия, нападавший совершил несколько выстрелов. Его задержали, а людей с места заседания правительства эвакуируют. По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как тот вышел поприветствовать жителей Гандловы. Премьер-министра везут в больницу.

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Впоследствии словацкое издание Plus сообщило, что состояние Фицо очень тяжелое, его будут оперировать.

«По информации Plus ONE DAY, состояние Фицо очень тяжелое. Сейчас он должен находиться в вертолете, который транспортирует его в больницу в Банской-Быстрице. «Это огнестрельное ранение живота и руки. Пока он вне опасности. Его будут оперировать», — сообщил в 15:30 наш хорошо информированный источник», — пишет издание.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили прямо после заседания правительства. Журналисты с места сообщают о нескольких выстрелах".