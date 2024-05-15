У прем’єра Словаччини Фіцо стріляли, він у тяжкому стані – ЗМІ (оновлено)

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили після засідання уряду. Журналісти з місця повідомляють про кілька пострілів.

“Після засідання уряду в Гандлові стріляли в прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Це підтвердив на пленарному засіданні Національної ради Словацької Республіки Любош Блаха (заступник голови Національної ради Словаччини та помічник Фіцо із зовнішньої політики – Ред.) і при ред. та призупинив роботу поточної сесії на невизначений термін”, – повідомило словацьке видання Teraz.sk.

За інформацією журналістів, які були присутні на місці події, нападник здійснив кілька пострілів. Його затримали, а людей із місця засідання уряду евакуювали. За даними телеканалу JOJ, чоловік із натовпу почав стріляти у прем’єр-міністра після того, як той вийшов привітати мешканців Гандлови. Прем’єр-міністра везуть до лікарні.

Згодом словацьке видання Plus повідомило, що стан Фіцо дуже важкий, будуть оперувати.

“За інформацією Plus ONE DAY, стан Фіцо дуже важкий. Наразі він має перебувати в гелікоптері, який транспортує його до лікарні в Банській Бистриці. “Це вогнепальне поранення живота та руки. Наразі він поза небезпекою. Його будуть оперувати”, – повідомило о 15:30 наше добре поінформоване джерело”, – пише видання.