Олега Царьова поранили в Криму – радник мера Маріуполя
Зрадника України, колишнього нардепа Олега Царьова, який втік у РФ і бере активну участь у пропаганді загарбницької війни, минулої ночі поранили у власному будинку в Криму. Ця інформація з’явилася спочатку в російських телеграм-каналах, а потім отримала підтвердження з українських джерел.
“По Царьову. З місця #НашіОчіВсюду кажуть, що не ножем, а вогнепальні поранення. Стан досі невідомий, але перспективі хороші. Принаймні – приємні”, – написав у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Царьов у тяжкому стані в лікарні”, – доповнив інформацію нардеп Олексій Гончаренко.
Раніше з посиланням на російські джерела інформацію про поранення Царьова повідомив популярний український блогер Денис Казанський.
“Щось серйозне сталося вночі в будинку колабораціоніста Олега Царьова в Криму. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, до нього під’їхали “швидкі” та поліцейські автомобілі. Територію оточили, на появу сторонніх реагували агресивно”, – написав Казанський.
Відео російського telegram-каналу, нібито, зняте біля будинку Олега Царьова
Він сам при цьому припустив, що йдеться не про замах, а про “побутовуху” на ґрунті розпиття алкоголю.
Олексій Гончаренко уточнив, що Царьов втік до окупованого Криму й давно мешкає в Ялті, де володіє санаторієм.
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“Тобто де жив Царьов, де він ходив, чим займався, досить відома інформація, в Ялті так точно всі були в курсі. І, думаю, не тільки там”, – натякнув Гончаренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадника України, колишнього нардепа Олега Царьова, який втік у РФ і бере активну участь у пропаганді загарбницької війни, минулої ночі поранили у власному будинку в Криму. Ця інформація з’явилася спочатку в російських телеграм-каналах, а потім отримала підтвердження з українських джерел".