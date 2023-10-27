Олега Царева ранили в Крыму — советник мэра Мариуполя

Предателя Украины, бывшего нардепа Олега Царева, сбежавшего в РФ и активно участвующего в пропаганде захватнической войны, минувшей ночью ранили в собственном доме в Крыму. Эта информация появилась вначале в российских telegram-каналах, а после получила подтверждение из украинских источников.

«По Цареву. С места #НашіОчіВсюду говорят, что не ножом, а огнестрельные ранения. Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере – приятные», — написал в telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Царев в тяжелом состоянии в больнице», — дополнил информацию нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее со ссылкой на российские источники информацию о ранении Царева сообщил популярный украинский блогер Денис Казанский.

«Что-то серьезное произошло ночью в доме коллаборациониста Олега Царева в Крыму. По сообщению местных telegram-каналов, к нему подъехали «скорые» и полицейские автомобили. Территорию окружили, на появление посторонних реагировали агрессивно», — написал Казанский.

Видео российского telegram-канала, якобы, снятое возле дома Олега Царева

Он сам при этом предположил, что речь идет не о покушении, а о «бытовухе» на почве распития алкоголя.

Алексей Гончаренко уточнил, что Царев сбежал в оккупированный Крым и давно живет в Ялте, где владеет санаторием.

«То есть, где жил Царев, где он ходил, чем занимался довольно известная информация, в Ялте так точно все были в курсе. И, думаю, не только там», — намекнул Гончаренко.