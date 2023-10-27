Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Олега Царева ранили в Крыму — советник мэра Мариуполя

Политика 11:10   27.10.2023
Оксана Горун
Олега Царева ранили в Крыму — советник мэра Мариуполя Фото: ZN.ua

Предателя Украины, бывшего нардепа Олега Царева, сбежавшего в РФ и активно участвующего в пропаганде захватнической войны, минувшей ночью ранили в собственном доме в Крыму. Эта информация появилась вначале в российских telegram-каналах, а после получила подтверждение из украинских источников.

«По Цареву. С места #НашіОчіВсюду говорят, что не ножом, а огнестрельные ранения. Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере – приятные», — написал в telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Царев в тяжелом состоянии в больнице», — дополнил информацию нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее со ссылкой на российские источники информацию о ранении Царева сообщил популярный украинский блогер Денис Казанский.

«Что-то серьезное произошло ночью в доме коллаборациониста Олега Царева в Крыму. По сообщению местных telegram-каналов, к нему подъехали «скорые» и полицейские автомобили. Территорию окружили, на появление посторонних реагировали агрессивно», — написал Казанский.

Видео российского telegram-канала, якобы, снятое возле дома Олега Царева

Он сам при этом предположил, что речь идет не о покушении, а о «бытовухе» на почве распития алкоголя.

Алексей Гончаренко уточнил, что Царев сбежал в оккупированный Крым и давно живет в Ялте, где владеет санаторием.

Читайте также: Харьковскому экс-нардепу Святашу объявили новое подозрение: подробности СБУ

«То есть, где жил Царев, где он ходил, чем занимался довольно известная информация, в Ялте так точно все были в курсе. И, думаю, не только там», — намекнул Гончаренко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13

Новости по теме:

12:12
Мы оказались в эпохе, когда никто не ищет дипломатических решений — Портников
15:05
Нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе (фото, видео)
13:56
Украина ударила ракетами Нептун по аэродрому Саки в Крыму, повредила самолеты
08:02
В Крыму у РФ могут быть системные сбои в работе систем ПВО – ISW об ударе ВСУ
07:06
В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)

Вы читали новость: «Олега Царева ранили в Крыму — советник мэра Мариуполя»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 11:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предателя Украины, бывшего нардепа Олега Царева, сбежавшего в РФ и активно участвующего в пропаганде захватнической войны, минувшей ночью ранили в собственном доме в Крыму. Эта информация появилась вначале в российских telegram-каналах, а после получила подтверждение из украинских источников".