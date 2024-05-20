Смерть президента Ирана Раиси подтвердили, объявили «срочное совещание»
Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть президента Ибрагима Раиси. Вертолет, на котором находился Раиси вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и еще семью людьми, разбился накануне в провинции Восточный Азербайджан.
«Президент Ирана Раиси признан погибшим после крушения вертолета, сообщают государственные агентства. Иранские СМИ подтвердили смерть 63-летнего президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета в горной провинции Восточный Азербайджан. Государственное СМИ Ирана «Press TV» и полуофициальные информационные агентства «Tasnim» и «Mehr» сообщили, что все находившиеся на борту погибли», — сообщает CNN.
Иранское государственное информагентство IRNA также сообщило, что на борту вертолета находился губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.
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Правительство Ирана, по данным IRNA, созвало в понедельник «срочное совещание». На фотографии, опубликованной агентством видно, что стул, на котором обычно сидит Раиси, был пуст и задрапирован черным.
Государственное телевидение Ирана опубликовало последний кадр с Раиси и Абдоллахияном в том самом вертолете. Это снимок экрана из видеозаписи, сделанной внутри вертолета перед его падением.
Причину катастрофы вертолета пока не называют. Однако очевидно, что погода мало способствовала полетам: в воскресенье был сильный туман.
Раиси 19 мая летал в Азербайджан, где принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс у границы Ирана и Азербайджана. Он участвовал в церемонии с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Вертолет разбился на обратном пути в Тегеран. Изначально информировали, что он «совершил аварийную посадку». На поиски пассажиров отправилось около полусотни спасательных групп. Поиски затруднял плотный туман.
Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran‘s East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi‘s helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF
— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 19, 2024
Под утро 20 мая иранское частное информагентство «Tasnim News Agency» распространило видео с места крушения вертолета.
Видео: Tasnim News Agency
Тела погибших при крушении вертолета в Иране доставят в город Тебриз, сообщил глава иранского Красного Полумесяца. Поисково-спасательные работы завершены. О сроках и деталях траурного шествия сообщат позже, отметило государственное СМИ Ирана «FARS News Agency».
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Иран, катастрофа, погиб, раиси;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть президента Ибрагима Раиси. Вертолет, на котором находился Раиси вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и еще семью людьми, разбился накануне в провинции Восточный Азербайджан".