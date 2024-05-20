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Смерть президента Ирана Раиси подтвердили, объявили «срочное совещание»

Мир 09:08   20.05.2024
Оксана Горун
Смерть президента Ирана Раиси подтвердили, объявили «срочное совещание» Фото: Tasnim News Agency

Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть президента Ибрагима Раиси. Вертолет, на котором находился Раиси вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном  и еще семью людьми, разбился накануне в провинции Восточный Азербайджан.

«Президент Ирана Раиси признан погибшим после крушения вертолета, сообщают государственные агентства. Иранские СМИ подтвердили смерть 63-летнего президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета в горной провинции Восточный Азербайджан. Государственное СМИ Ирана «Press TV» и полуофициальные информационные агентства «Tasnim» и «Mehr» сообщили, что все находившиеся на борту погибли», — сообщает CNN.

Иранское государственное информагентство IRNA также сообщило, что на борту вертолета находился губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.

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Правительство Ирана, по данным IRNA, созвало в понедельник «срочное совещание». На фотографии, опубликованной агентством видно, что стул, на котором обычно сидит Раиси, был пуст и задрапирован черным.

Государственное телевидение Ирана опубликовало последний кадр с Раиси и Абдоллахияном в том самом вертолете. Это снимок экрана из видеозаписи, сделанной внутри вертолета перед его падением.

Причину катастрофы вертолета пока не называют. Однако очевидно, что погода мало способствовала полетам: в воскресенье был сильный туман.

Раиси 19 мая летал в Азербайджан, где принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс у границы Ирана и Азербайджана. Он участвовал в церемонии с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Вертолет разбился на обратном пути в Тегеран. Изначально информировали, что он «совершил аварийную посадку». На поиски пассажиров отправилось около полусотни спасательных групп. Поиски затруднял плотный туман.

 

Под утро 20 мая  иранское частное информагентство «Tasnim News Agency» распространило видео с места крушения вертолета.

Видео: Tasnim News Agency

Тела погибших при крушении вертолета в Иране доставят в город Тебриз, сообщил глава иранского Красного Полумесяца. Поисково-спасательные работы завершены. О сроках и деталях траурного шествия сообщат позже, отметило государственное СМИ Ирана «FARS News Agency».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть президента Ибрагима Раиси. Вертолет, на котором находился Раиси вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном  и еще семью людьми, разбился накануне в провинции Восточный Азербайджан".