Смерть президента Ирана Раиси подтвердили, объявили «срочное совещание»

Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть президента Ибрагима Раиси. Вертолет, на котором находился Раиси вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и еще семью людьми, разбился накануне в провинции Восточный Азербайджан.

«Президент Ирана Раиси признан погибшим после крушения вертолета, сообщают государственные агентства. Иранские СМИ подтвердили смерть 63-летнего президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета в горной провинции Восточный Азербайджан. Государственное СМИ Ирана «Press TV» и полуофициальные информационные агентства «Tasnim» и «Mehr» сообщили, что все находившиеся на борту погибли», — сообщает CNN.

Иранское государственное информагентство IRNA также сообщило, что на борту вертолета находился губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.

Правительство Ирана, по данным IRNA, созвало в понедельник «срочное совещание». На фотографии, опубликованной агентством видно, что стул, на котором обычно сидит Раиси, был пуст и задрапирован черным.

Государственное телевидение Ирана опубликовало последний кадр с Раиси и Абдоллахияном в том самом вертолете. Это снимок экрана из видеозаписи, сделанной внутри вертолета перед его падением.

Причину катастрофы вертолета пока не называют. Однако очевидно, что погода мало способствовала полетам: в воскресенье был сильный туман.

Раиси 19 мая летал в Азербайджан, где принял участие в церемонии открытия дамбы на реке Аракс у границы Ирана и Азербайджана. Он участвовал в церемонии с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Вертолет разбился на обратном пути в Тегеран. Изначально информировали, что он «совершил аварийную посадку». На поиски пассажиров отправилось около полусотни спасательных групп. Поиски затруднял плотный туман.

Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran‘s East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi‘s helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 19, 2024