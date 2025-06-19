Нетаньяху подставил Путина капитально — Волох

Нетаньяху подставил Путина капитально. ВВХ только что собрался повторить с Трампом трюк, так блестяще удавшийся ему с Обамой в Сирии, когда он, уже после аннексии Крыма, выступил мировым миротворцем и ликвидатором химического оружия, выторговал под это у Трампа первые бенефиты — как Израиль за считанные дни разгромил Иран. И вот Трамп уже отрубает «надоели мне переговоры, я требую безусловной капитуляции», а Путину отвечает, что стоит сначала разобраться с Россией, а уж тогда говорить об Иране. Это просто нож в спину, Биби!