Ніхто з Харкова не виїжджає, не тікає, як кажуть росіяни – Терехов

Інформацію британського журналу The Economist, який стверджував, що військові РФ, розпочинаючи наступ, планували частково оточити Харків, прокоментував в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

Мер заявив, що містяни вже звикли до погроз росіян, які лунають від початку повномасштабного вторгнення, тому вони жодним чином не впливають на їхній настрій.

“Я дуже вдячний працівникам комунальних підприємств, міської ради. І всім підприємствам, які працюють сьогодні в таких важких умовах в Харкові. Це дає можливість людям жити в більш-менш нормальних умовах попри такі жахливі обстріли. Тому працюємо і будемо працювати. Що стосується настрою, то настрій бойовий. Немає жодної паніки. Ніхто з міста не виїжджає, не тікає, як кажуть росіяни”, – сказав Терехов.

Він також подякував військовим, які збивають ворожі “шахеди”.

“Якби всі “шахеди” долітали до Харкова, то руйнації були б дуже значні. Для нас дуже важливо і завдання №1, щоб у нас з’явилася сучасна ППО. Як сказав наш президент, нам необхідно два Patriot, які будуть захищати місто. Крім цього, ще є те, що нам необхідно для унеможливлення потрапляння до Харкова снарядів. А місто обстрілюють сьогодні і “шахедами”, і ракетами С-300, і КАБами, і Іскандерами”, – констатував мер.

Він також повідомив, що у Харкові розмістили близько 10 тисяч людей, які виїхали з Вовчанського та Липецького напрямків.