Никто из Харькова не выезжает, не бежит, как говорят россияне — Терехов

Информацию британского журнала The Economist, который утверждал, что военные РФ, начиная наступление, планировали частично окружить Харьков, прокомментировал в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.

Мэр заявил, что горожане уже привыкли к угрозам россиян, которые звучат с начала полномасштабного вторжения, поэтому они никоим образом не влияют на их настроение.

«Я очень благодарен работникам коммунальных предприятий, городского совета. И всем предприятиям, которые работают сегодня в таких тяжелых условиях в Харькове. Это дает возможность людям жить в более-менее нормальных условиях несмотря на такие ужасные обстрелы. Поэтому работаем и будем работать. Что касается настроения, то настроение боевое. Нет никакой паники. Никто из города не выезжает, не бежит, как говорят россияне», — сказал Терехов.

Он также поблагодарил военных, которые сбивают вражеские «Шахеды».

«Если бы все „Шахеды“ долетали до Харькова, то разрушения были бы очень значительные. Для нас очень важно и задача №1, чтобы у нас появилась современная ПВО. Как сказал наш президент, нам необходимо два Patriot, которые будут защищать город. Кроме этого, еще есть то, что нам необходимо для предотвращения попадания в Харьков снарядов. А город обстреливают сегодня и «Шахедами», и ракетами С-300, и КАБами, и Искандерами», — констатировал мэр.

Он также сообщил, что в Харькове разместили около 10 тысяч человек, которые выехали из Волчанского и Липецкого направлений.