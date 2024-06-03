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15 штурмів здійснили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 21:12   03.06.2024
Оксана Якушко
15 штурмів здійснили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку два бойові зіткнення ще продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої біля Вовчанська.

Російські загарбники завдають авіаударів на півночі Харківщини із застосуванням КАБів. На цей час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку два бойові зіткнення ще продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ.".