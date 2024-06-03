15 штурмів здійснили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку два бойові зіткнення ще продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої біля Вовчанська.

Російські загарбники завдають авіаударів на півночі Харківщини із застосуванням КАБів. На цей час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно.