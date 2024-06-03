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15 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 21:12   03.06.2024
Оксана Якушко
15 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: ГШ

На Купянском направлении два боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои у Волчанска.

Российские захватчики наносят авиаудары на севере Харьковщины с применением КАБов. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами по направлениям Белгорода и Шебекино.

Читайте также: Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ

Автор: Оксана Якушко
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03.06.2024, 21:12

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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении два боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".