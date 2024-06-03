15 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении два боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои у Волчанска.

Российские захватчики наносят авиаудары на севере Харьковщины с применением КАБов. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами по направлениям Белгорода и Шебекино.