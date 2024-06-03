15 штурмов совершили россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: ГШ
На Купянском направлении два боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои у Волчанска.
Российские захватчики наносят авиаудары на севере Харьковщины с применением КАБов. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами по направлениям Белгорода и Шебекино.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении два боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".