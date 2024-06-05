Синєгубов заявив про «позитивну динаміку» на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Змін лінії фронту у прикордонні Харківської області немає, вона стабілізована, на сьогодні захисники виконують завдання з оборони та завдання втрат супротивнику, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Наразі просування ворога немає. Хоча він намагається все ж таки вжити всіх можливих дій щодо просування вглиб нашої території. По Вовчанську точаться вуличні бої. Наші воїни, за інформацію Генштабу та військових, подекуди займають вигідніші позиції по тому напрямку. Тому можемо говорити про позитивну динаміку. Дійсно, на першому місці по півночі нашої території оборона та завдання максимального ураження ворогу. Звичайно, що будемо вживати всіх заходів щодо звільнення нашої території”, – сказав начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, сінєгубов, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 15:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Змін лінії фронту у прикордонні Харківської області немає, вона стабілізована, на сьогодні захисники виконують завдання з оборони та завдання втрат супротивнику, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".