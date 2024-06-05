Синегубов заявил о «положительной динамике» на севере Харьковщины

Изменений линии фронта в приграничье Харьковской области нет, она стабилизирована, на сегодняшний день защитники выполняют задачи по обороне и нанесению потерь противнику, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас продвижения врага нет. Хотя он пытается предпринять все возможные действия по продвижению вглубь нашей территории. По Волчанску идут уличные бои. Наши воины, по информации Генштаба и военных, иногда занимают более выгодные позиции по тому направлению. Поэтому можем говорить о положительной динамике. Действительно, на первом месте по северу нашей территории оборона и задача нанести максимальное поражение врагу. Конечно, будем принимать все меры по освобождению нашей территории», — сказал начальник ХОВА.