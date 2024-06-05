Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ про Харківщину

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

Протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражені два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.