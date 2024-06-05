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Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ про Харківщину

Суспільство 11:40   05.06.2024
Вікторія Яковенко
Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ про Харківщину Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

Протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражені два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".