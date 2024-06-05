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С начала суток продолжается бой в районе Волчанска — Генштаб ВСУ о Харьковщине

Общество 11:40   05.06.2024
Виктория Яковенко
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска — Генштаб ВСУ о Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Волчанска. Ситуация контролируется. Украинские защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 127 человек, из них 41 – безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, четыре артиллерийские системы, 15 БпЛА, 15 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражены два склада с боеприпасами и 21 укрытие личного состава.

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Автор: Виктория Яковенко
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Генштаб ВСУ: о потерях врага на севере Харьковщины и бое в районе Волчанска

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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Волчанска. Ситуация контролируется. Украинские защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".