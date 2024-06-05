Атака «Шахедов» на Украину: один БпЛА сбили над Харьковщиной
Утром 5 июня Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности было уничтожено 11 БпЛА, вероятно, типа «Shahed-136/131».
Один из «Шахедов» уничтожили в Харьковской области, еще по одному в районе Днепра, Никопольском районе, Сумской области, шесть БпЛА сбили в Полтавской области.
В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 июня оккупанты атаковали Украину 27 «Шахедами» из районов Курска и мыса Чауда – Крым. Силами ПВО было сбито 22 БпЛА.
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, на территории дачного кооператива в Вознесенском районе в результате падения обломков сбитого вражеского дрона полностью разрушен один частный дом. Также повреждены около десяти частных домов и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.
По информации главы Полтавской ОВА Филипа Пронина, на территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако от госпитализации отказался.
Читайте также: Главные новости Харькова 5 июня: россияне бьют по базам отдыха, фронт
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атака, ВСУ, пво, сбили, Украина, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака «Шахедов» на Украину: один БпЛА сбили над Харьковщиной»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 июня Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности было уничтожено 11 БпЛА, вероятно, типа «Shahed-136/131».".