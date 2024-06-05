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Атака «Шахедов» на Украину: один БпЛА сбили над Харьковщиной

Общество 11:11   05.06.2024
Виктория Яковенко
Атака «Шахедов» на Украину: один БпЛА сбили над Харьковщиной

Утром 5 июня Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности было уничтожено 11 БпЛА, вероятно, типа «Shahed-136/131».

Один из «Шахедов» уничтожили в Харьковской области, еще по одному в районе Днепра, Никопольском районе, Сумской области, шесть БпЛА сбили в Полтавской области.

В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 июня оккупанты атаковали Украину 27 «Шахедами» из районов Курска и мыса Чауда – Крым. Силами ПВО было сбито 22 БпЛА.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, на территории дачного кооператива в Вознесенском районе в результате падения обломков сбитого вражеского дрона полностью разрушен один частный дом. Также повреждены около десяти частных домов и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

По информации главы Полтавской ОВА Филипа Пронина, на территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако от госпитализации отказался.

Читайте также: Главные новости Харькова 5 июня: россияне бьют по базам отдыха, фронт

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 июня Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило, что в зоне их ответственности было уничтожено 11 БпЛА, вероятно, типа «Shahed-136/131».".