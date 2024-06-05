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Главные новости Харькова 5 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте

Происшествия 07:55   05.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 5 июня: как прошла ночь, ситуация на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:55

ISW: в районе Волчанска ВС РФ продвинулись, в районе Липцев нет изменений

«Российские войска 4 июня продолжили наступательные действия на Липцевском направлении (севернее города Харькова), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло. Бои продолжались в районе Липцев и Глубокого (севернее Липцев)», — сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В то же время кадры с геолокацией показывают, что российская армия продвинулась к северной окраине села Старица. Бои продолжались в этой локации, а также в самом Волчанске. Подробнее.

Иллюстрация: карта DeepState

07:00

Тревогу ночью отменяли на час

Практически всю ночь в Харькове была актуальна воздушная тревога. Ее объявили еще с вечера — с 20:59. Вначале Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации.

Следом был взлет МиГ-31К. А в 22:28 появилась угроза вражеских БПЛА.

По сообщениям ВС ВСУ «шахеды» из Харьковской области двигались курсом на Полтавскую. Уже после полуночи, когда беспилотники «вылетели» из региона, по нему начали лететь КАБы.

Отбой прозвучал в 04:06. Но ненадолго. Уже в 05:08 тревогу возобновили, не уточнив ее причин. Она актуальна и по состоянию на 07:00.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".