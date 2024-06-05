Одна квитанция вместо 4-х: в Харькове – новый сервис для оплаты «коммуналки»
Новый сервис «Единая квитанция города Харькова» ввели в городе. Соответствующее решение было принято сегодня, 5 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.
По данным мэрии, сервис будет способствовать созданию удобных условий для оплаты за коммуналку. Так, КП «Жилкомсервис», «Комплекс по вывозу бытовых отходов», «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети» прекратят рассылать собственные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.
«Вместо этого они будут предоставлять соответствующую информацию новообразованному сервису для формирования, печати и доставки единой квитанции», — объяснили в мэрии.
Кроме того, исполнителям коммунальных услуг некоммунальной формы собственности, управляющим многоквартирных домов и объединением совладельцев многоквартирных домов рекомендовали заключить договоры о приеме платежей с финансовыми учреждениями, осуществляющими перевод средств с использованием сервиса «Единая квитанция».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: квитанция, коммуналка, опалата, теплосети, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый сервис «Единая квитанция города Харькова» ввели в городе. Соответствующее решение было принято сегодня, 5 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.".