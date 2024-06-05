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Одна квитанция вместо 4-х: в Харькове – новый сервис для оплаты «коммуналки»

Общество 14:10   05.06.2024
Виктория Яковенко
Одна квитанция вместо 4-х: в Харькове – новый сервис для оплаты «коммуналки»

Новый сервис «Единая квитанция города Харькова» ввели в городе. Соответствующее решение было принято сегодня, 5 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

По данным мэрии, сервис будет способствовать созданию удобных условий для оплаты за коммуналку. Так, КП «Жилкомсервис», «Комплекс по вывозу бытовых отходов», «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети» прекратят рассылать собственные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Вместо этого они будут предоставлять соответствующую информацию новообразованному сервису для формирования, печати и доставки единой квитанции», — объяснили в мэрии.

Кроме того, исполнителям коммунальных услуг некоммунальной формы собственности, управляющим многоквартирных домов и объединением совладельцев многоквартирных домов рекомендовали заключить договоры о приеме платежей с финансовыми учреждениями, осуществляющими перевод средств с использованием сервиса «Единая квитанция».

Читайте также: Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый сервис «Единая квитанция города Харькова» ввели в городе. Соответствующее решение было принято сегодня, 5 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.".