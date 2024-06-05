Одна квитанція замість 4: у Харкові – новий сервіс для оплати «комуналки»

Новий сервіс «Єдина квитанція міста Харкова» впровадили у місті. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.

За даними мерії, сервіс сприятиме створенню зручних умов для оплати за «комуналку». Так, КП «Житлокомсервіс», «Комплекс з вивозу побутових відходів», «Харківводоканал» і «Харківські теплові мережі» припинять розсилати власні квитанції на сплату житлово-комунальних послуг.

«Натомість вони надаватимуть відповідну інформацію до новоствореного сервісу для формування, друку та доставки єдиної квитанції», – пояснили у мерії.

Крім того, виконавцям комунальних послуг некомунальної форми власності, управителям багатоквартирних будинків та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків рекомендували укласти договори про приймання платежів з фінансовими установами, які здійснюють переказ коштів з використанням сервісу «Єдина квитанція».