Одна квитанція замість 4: у Харкові – новий сервіс для оплати «комуналки»
Новий сервіс «Єдина квитанція міста Харкова» впровадили у місті. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.
За даними мерії, сервіс сприятиме створенню зручних умов для оплати за «комуналку». Так, КП «Житлокомсервіс», «Комплекс з вивозу побутових відходів», «Харківводоканал» і «Харківські теплові мережі» припинять розсилати власні квитанції на сплату житлово-комунальних послуг.
«Натомість вони надаватимуть відповідну інформацію до новоствореного сервісу для формування, друку та доставки єдиної квитанції», – пояснили у мерії.
Крім того, виконавцям комунальних послуг некомунальної форми власності, управителям багатоквартирних будинків та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків рекомендували укласти договори про приймання платежів з фінансовими установами, які здійснюють переказ коштів з використанням сервісу «Єдина квитанція».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квитанция, коммуналка, опалата, теплосети, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий сервіс «Єдина квитанція міста Харкова» впровадили у місті. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.".