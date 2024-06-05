Головні новини Харкова 5 червня: як минула ніч, ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:55

ISW: у районі Вовчанська ЗС РФ просунулися, у районі Липців немає змін

“Російські війська 4 червня продовжили наступальні дії на Липцівському напрямку (північніше міста Харкова), проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Бої тривали в районі Липців та Глибокого (північніше Липців)”, – повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас кадри з геолокацією показують, що російська армія просунулась до північної околиці села Стариця. Бої тривали в цій локації, а також у Вовчанську. Докладніше.

07:00

Тривогу вночі скасовували на годину

Практично всю ніч у Харкові була актуальна повітряна тривога. Її оголосили ще з вечора – з 20:59. Спочатку Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.

Слідом був злет МіГ-31К. А о 22:28 виникла загроза ворожих БПЛА.

За повідомленнями ПС ЗСУ “шахеди” з Харківської області рухалися курсом на Полтавську. Уже після опівночі, коли безпілотники “вилетіли” з регіону, по ньому почали летіти КАБи.

Відбій пролунав о 04:06. Але не надовго. Уже о 05:08 тривогу відновили, не уточнивши її причин. Вона є актуальною і станом на 07:00.