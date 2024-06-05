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Сирський побував на півночі Харківщини та під Куп’янськом: його оцінка подій

Події 15:55   05.06.2024
Олена Нагорна
Сирський побував на півночі Харківщини та під Куп’янськом: його оцінка подій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів роботу в районах активних бойових дій на Харківському та Куп’янському напрямках.

Наразі супротивник зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп’янському та Харківському напрямках, зокрема проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою взяття їх під контроль, розповів Сирський.

За оцінками головкома, загалом ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності боїв, широкого використання супротивником бронетехніки та застосування значної кількості керованих авіабомб.

“На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху. У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та  поступово просуватись вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони. Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону”, – схарактеризував обстановку на Харківщині Сирський.

Він додав, що попри всю складність ситуації є шанси змінити обстановку на користь України, Сили оборони роблять для цього все можливе.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів роботу в районах активних бойових дій на Харківському та Куп’янському напрямках".