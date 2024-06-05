Сырский побывал на севере Харьковщины и под Купянском: его оценка ситуации

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел работу в районах активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях.

Сейчас противник сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, в частности проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью взятия их под контроль, рассказал Сырский.

По оценкам главкома, в целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боев, широкого использования противником бронетехники и применения значительного количества управляемых авиабомб.

«На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое — Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха. В Волчанске наша главная задача на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий. Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Продолжаются жестокие бои. Наша задача остановить врага и заставить перейти его к обороне. Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону», — охарактеризовал обстановку на Харьковщине Сырский.

Он добавил, что несмотря на всю сложность ситуации есть шансы изменить обстановку в пользу Украины, Силы обороны делают для этого все возможное.

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