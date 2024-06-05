ISW: у районі Вовчанська ЗС РФ просунулися, у районі Липців немає змін
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про ситуацію на фронті в Харківській області. За даними аналітиків, окупанти мають просування до північної околиці Стариці в районі Вовчанська. А ось на півночі від Харкова лінія фронту є стабільною.
“Російські війська 4 червня продовжили наступальні дії на Липцівському напрямку (північніше міста Харкова), проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Бої тривали в районі Липців та Глибокого (північніше Липців)”, – повідомили аналітики ISW.
Водночас кадри з геолокацією показують, що російська армія просунулась до північної околиці села Стариця. Бої тривали в цій локації, а також у Вовчанську.
“Представник української групи військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин заявив, що українські сили контролюють приблизно 70% Вовчанська. Російські військові блогери заявили, що російські артилерійські підрозділи намагаються зруйнувати переправи через річку Вовча в межах Вовчанська, щоб ускладнити українську логістику, і заявили, що російські війська вже знищили три переправи в місті. Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що російські війська продовжують проводити важкі піхотні атаки в цьому районі та що російська техніка не наближається ближче ніж на три-п’ять кілометрів до міжнародного кордону, аби уникнути українських ударів. Відомий російський військовий блогер, котрий пов’язаний з Кремлем, заявив, що російські війська будують укріплення на північ від Вовчанська, але зазначив, що українські сили завдають частих ударів дронами по російській інженерній техніці, що, ймовірно, ускладнює ці зусилля. Викопування польових укріплень у районі міжнародного кордону залишається складним завданням як для російських, так і для українських сил через повсюдне поширення дронів та загрози непрямого вогню з протилежного боку”, – поінформували в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, липцы, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про ситуацію на фронті в Харківській області. За даними аналітиків, окупанти мають просування до північної околиці Стариці в районі Вовчанська. А ось на півночі від Харкова лінія фронту є стабільною".