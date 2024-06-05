ISW: в районе Волчанска ВС РФ продвинулись, в районе Липцев нет изменений
Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на фронте в Харьковской области. По данным аналитиков, у оккупантов есть продвижение к северной окраине Старицы в районе Волчанска. А вот на севере от Харькова линия фронта стабильна.
«Российские войска 4 июня продолжили наступательные действия на Липцевском направлении (севернее города Харькова), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло. Бои продолжались в районе Липцев и Глубокого (севернее Липцев)», — сообщили аналитики ISW.
В то же время кадры с геолокацией показывают, что российская армия продвинулась к северной окраине села Старица. Бои продолжались в этой локации, а также в самом Волчанске.
«Представитель украинской группы войск «Хортица» подполковник Назар Волошин заявил, что украинские силы контролируют примерно 70% Волчанска. Российские военные блогеры заявили, что российские артиллерийские подразделения пытаются разрушить переправы через реку Волчья в пределах Волчанска, чтобы усложнить украинскую логистику, и заявили, что российские войска уже уничтожили три переправы в городе. Командир украинского взвода, действующего на севере Харьковской области, заявил, что российские войска продолжают проводить тяжелые пехотные атаки в этом районе и что российская техника не приближается ближе чем на три-пять километров к международной границе, чтобы избежать украинских ударов. Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска строят укрепления к северу от Волчанска, но отметил, что украинские силы наносят частые удары дронов по российской инженерной технике, что, вероятно, усложняет эти усилия. Выкапывание полевых укреплений в районе международной границы остается сложной задачей как для российских, так и для украинских сил из-за повсеместного распространения дронов и угроз непрямого огня с противоположной стороны», проинформировали в Институте изучения войны.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на фронте в Харьковской области. По данным аналитиков, у оккупантов есть продвижение к северной окраине Старицы в районе Волчанска. А вот на севере от Харькова линия фронта стабильна".