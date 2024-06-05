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РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00

Суспільство 15:14   05.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території РФ, з напрямку Шебекіного. Окупанти вже скинули п’ять КАБів у районі Охримівки та одну – на Вовчанськ. Також, били некерованими авіаракетами по Ветеринарному, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.

Відбито дві атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій окупантів на Куп’янському напрямку. Сім разів противник атакував позиції українських підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої наразі тривають. КАБом противник вдарив у районі селища Нове.

Читайте також: «Не так багато в них часу, щоб залишити Вовчанськ» – Коваленко про ресурси РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 15:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території РФ, з напрямку Шебекіного. Окупанти вже скинули п’ять КАБів у районі Охримівки та одну – на Вовчанськ. Також, били некерованими авіаракетами по Ветеринарному, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.".