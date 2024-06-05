РФ забрасывает Харьковщину КАБ, атакует в районе Липцев – ГШ на 14:00

На Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории РФ, с направления Шебекино. Оккупанты уже сбросили пять КАБов в районе Охримовки и одну – на Волчанск. Также, били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.

Отбиты две атаки захватчиков в сторону села Липцы. Сейчас продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий оккупантов на Купянском направлении. Семь раз противник атаковал позиции украинских подразделений недалеко от Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. В направлении двух последних населенных пунктов бои продолжаются. КАБом противник ударил в районе поселка Новое.