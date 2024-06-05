РФ забрасывает Харьковщину КАБ, атакует в районе Липцев – ГШ на 14:00
На Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории РФ, с направления Шебекино. Оккупанты уже сбросили пять КАБов в районе Охримовки и одну – на Волчанск. Также, били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.
Отбиты две атаки захватчиков в сторону села Липцы. Сейчас продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.
Увеличилась интенсивность штурмовых действий оккупантов на Купянском направлении. Семь раз противник атаковал позиции украинских подразделений недалеко от Синьковки, Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. В направлении двух последних населенных пунктов бои продолжаются. КАБом противник ударил в районе поселка Новое.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, КАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории РФ, с направления Шебекино. Оккупанты уже сбросили пять КАБов в районе Охримовки и одну – на Волчанск. Также, били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.".