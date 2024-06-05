Атака «шахедів» на Україну: один БпЛА збили над Харківщиною

Вранці 5 червня Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило, що в зоні їхньої відповідальності було знищено 11 БпЛА, ймовірно, типу «Shahed-136/131».

Один з «шахедів» знищили у Харківській області, ще по одному в у районі Дніпра, Нікопольському районі, Сумській області, шість БпЛА збили у Полтавській області.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 червня окупанти атакували Україну 27 «шахедами» із районів Курська і мису Чауда – Крим. Силами ППО було збито 22 БпЛА.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, на території дачного кооперативу у Вознесенському районі внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона повністю зруйнований один приватний будинок. Також пошкоджені близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі. Постраждалих немає.

За інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, на території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте від шпиталізації він відмовився.