Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

Атака «шахедів» на Україну: один БпЛА збили над Харківщиною

Суспільство 11:11   05.06.2024
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» на Україну: один БпЛА збили над Харківщиною

Вранці 5 червня Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило, що в зоні їхньої відповідальності було знищено 11 БпЛА, ймовірно, типу «Shahed-136/131».

Один з «шахедів» знищили у Харківській області, ще по одному в у районі Дніпра, Нікопольському районі, Сумській області, шість БпЛА збили у Полтавській області.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 червня окупанти атакували Україну 27 «шахедами» із районів Курська і мису Чауда – Крим. Силами ППО було збито 22 БпЛА.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, на території дачного кооперативу у Вознесенському районі внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона повністю зруйнований один приватний будинок. Також пошкоджені близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі. Постраждалих немає.

За інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, на території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте від шпиталізації він відмовився.

Читайте також: Головні новини Харкова 5 червня: росіяни б’ють по базах відпочинку, фронт

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Атака «шахедів» на Україну: один БпЛА збили над Харківщиною
Атака «шахедів» на Україну: один БпЛА збили над Харківщиною
05.06.2024, 11:11
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
04.06.2024, 18:19
ХОВА не назвала лісгоспи, що не надали деревину для фортифікацій – ХАЦ
ХОВА не назвала лісгоспи, що не надали деревину для фортифікацій – ХАЦ
04.06.2024, 17:52
Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)
Як прикордонники знищують окупантів дронами на Харківщині (відео)
05.06.2024, 10:58
Хто підготувався до блекауту в Харкові: інформація мерії
Хто підготувався до блекауту в Харкові: інформація мерії
05.06.2024, 10:42
У Харкові демонтували постамент пам’ятника Пушкіну (фото)
У Харкові демонтували постамент пам’ятника Пушкіну (фото)
05.06.2024, 10:26

Новини за темою:

21:12
15 штурмів здійснили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
21:43
Головні новини Харкова 1.06: удари по Балаклії та передмістю, постраждали діти
19:34
Три бої тривають біля Липців на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
12:29
Нічний обстріл Харкова: газовики розповіли, що пошкодили росіяни (фото)
22:25
13 штурмів здійснили росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Атака «шахедів» на Україну: один БпЛА збили над Харківщиною»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 червня Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ повідомило, що в зоні їхньої відповідальності було знищено 11 БпЛА, ймовірно, типу «Shahed-136/131».".