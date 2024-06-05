Сгорели три частных дома: ночью россияне ударили по Казачьей Лопани

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко показал последствия обстрела приграничной Казачьей Лопани.

«В ночь с 4 на 5 июня российская армия обстреляла гражданскую застройку Казачьей Лопани. В результате вражеских ударов сгорели три частных дома, еще несколько получили незначительные повреждения. Также получил повреждения автомобиль местных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Задоренко.

Пожары ликвидировали спасатели ГСЧС.