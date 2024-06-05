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Сгорели три частных дома: ночью россияне ударили по Казачьей Лопани

Происшествия 10:06   05.06.2024
Оксана Горун
Сгорели три частных дома: ночью россияне ударили по Казачьей Лопани Фото: Вячеслав Задоренко/telegram

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко показал последствия обстрела приграничной Казачьей Лопани.

«В ночь с 4 на 5 июня российская армия обстреляла гражданскую застройку Казачьей Лопани. В результате вражеских ударов сгорели три частных дома, еще несколько получили незначительные повреждения. Также получил повреждения автомобиль местных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Задоренко.

последствия обстрела Казачьей Лопани 5 июня 2024
Фото: Вячеслав Задоренко/telegram

Пожары ликвидировали спасатели ГСЧС.

последствия обстрела Казачьей Лопани 5 июня 2024 2
Фото: Вячеслав Задоренко/telegram

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко показал последствия обстрела приграничной Казачьей Лопани".