Сгорели три частных дома: ночью россияне ударили по Казачьей Лопани
Фото: Вячеслав Задоренко/telegram
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко показал последствия обстрела приграничной Казачьей Лопани.
«В ночь с 4 на 5 июня российская армия обстреляла гражданскую застройку Казачьей Лопани. В результате вражеских ударов сгорели три частных дома, еще несколько получили незначительные повреждения. Также получил повреждения автомобиль местных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Задоренко.
Пожары ликвидировали спасатели ГСЧС.
Читайте также: Россияне обстреливают базы отдыха на Харьковщине — Тимошко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, Казачья Лопань, новости Харькова, обстрел, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сгорели три частных дома: ночью россияне ударили по Казачьей Лопани»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко показал последствия обстрела приграничной Казачьей Лопани".