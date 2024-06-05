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Згоріли три приватні будинки: вночі росіяни вдарили по Козачій Лопані

Події 10:06   05.06.2024
Оксана Горун
Згоріли три приватні будинки: вночі росіяни вдарили по Козачій Лопані Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко показав наслідки обстрілу прикордонної Козачої Лопані.

“У ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані. У результаті ворожих ударів згоріли три приватних будинки, ще декілька отримали незначні пошкодження. Також зазнав пошкоджень автомобіль місцевих мешканців. На щастя, минулося без постраждалих”, – повідомив Задоренко.

наслідки обстрілу Козачої Лопані 5 червня 2024
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Пожежі ліквідували рятувальники ДСНС.

наслідки обстрілу Козачої Лопані 5 червня 2024 2
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко показав наслідки обстрілу прикордонної Козачої Лопані".