Згоріли три приватні будинки: вночі росіяни вдарили по Козачій Лопані
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко показав наслідки обстрілу прикордонної Козачої Лопані.
“У ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані. У результаті ворожих ударів згоріли три приватних будинки, ще декілька отримали незначні пошкодження. Також зазнав пошкоджень автомобіль місцевих мешканців. На щастя, минулося без постраждалих”, – повідомив Задоренко.
Пожежі ліквідували рятувальники ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задоренко, Казачья Лопань, новини Харкова, обстріл, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко показав наслідки обстрілу прикордонної Козачої Лопані".