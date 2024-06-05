Згоріли три приватні будинки: вночі росіяни вдарили по Козачій Лопані

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко показав наслідки обстрілу прикордонної Козачої Лопані.

“У ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову Козачої Лопані. У результаті ворожих ударів згоріли три приватних будинки, ще декілька отримали незначні пошкодження. Також зазнав пошкоджень автомобіль місцевих мешканців. На щастя, минулося без постраждалих”, – повідомив Задоренко.

Пожежі ліквідували рятувальники ДСНС.