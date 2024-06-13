Два бої біля Вовчанська тривають – інформація на 19.00 від Генштабу ЗСУ
На Харківському напрямку у Вовчанська два бої тривають, ще два штурми підрозділи Сил оборони успішно відбили, повідомив Генштабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку один бій триває, ще три атаки росіян біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового Сили оборони відбили.
Населені пункти Куп’янськ, Першотравневе та Степова Новоселівка потерпають від ударів російськими КАБами.
Читайте також: РФ б’є КАБами і НАРами по Харківщині – інформація Генштаба ЗСУ на 16.00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два бої біля Вовчанська тривають – інформація на 19.00 від Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 20:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку у Вовчанська два бої тривають, ще два штурми підрозділи Сил оборони успішно відбили, повідомив Генштабу ЗСУ.".