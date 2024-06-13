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Два бої біля Вовчанська тривають – інформація на 19.00 від Генштабу ЗСУ

Події 20:16   13.06.2024
Оксана Якушко
Два бої біля Вовчанська тривають – інформація на 19.00 від Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку у Вовчанська два бої тривають, ще два штурми підрозділи Сил оборони успішно відбили, повідомив Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку один бій триває, ще три атаки росіян біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового Сили оборони відбили.

Населені пункти Куп’янськ, Першотравневе та Степова Новоселівка потерпають від ударів російськими КАБами.

Читайте також: РФ б’є КАБами і НАРами по Харківщині – інформація Генштаба ЗСУ на 16.00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку у Вовчанська два бої тривають, ще два штурми підрозділи Сил оборони успішно відбили, повідомив Генштабу ЗСУ.".