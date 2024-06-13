РФ б’є КАБами і НАРами по Харківщині – інформація Генштаба ЗСУ на 16.00
На Харківському напрямку росіяни двічі марно атакували підрозділи Сил оборони біля Глибокого та західніше Тихого. Зараз триває бій поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
Вдень із району Бєлгорода росіяни завдали 5 ударів дев’ятьма КАБами по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.
На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще два ж бої тривають.
Біля Петропавлівки росіяни завдали удару 11 НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.
Читайте також: РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАР, росіяни, рф, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ б’є КАБами і НАРами по Харківщині – інформація Генштаба ЗСУ на 16.00»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 17:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни двічі марно атакували підрозділи Сил оборони біля Глибокого та західніше Тихого. Зараз триває бій поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ. ".