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РФ б’є КАБами і НАРами по Харківщині – інформація Генштаба ЗСУ на 16.00

Події 17:47   13.06.2024
Оксана Якушко
РФ б’є КАБами і НАРами по Харківщині – інформація Генштаба ЗСУ на 16.00

На Харківському напрямку росіяни двічі марно атакували підрозділи Сил оборони біля Глибокого та західніше Тихого. Зараз триває бій поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Вдень із району Бєлгорода росіяни завдали 5 ударів дев’ятьма КАБами по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще два ж бої тривають.

Біля Петропавлівки росіяни завдали удару 11 НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.

Читайте також: РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 17:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни двічі марно атакували підрозділи Сил оборони біля Глибокого та західніше Тихого. Зараз триває бій поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ. ".