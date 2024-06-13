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РФ бьет КАБами и НАРами по Харьковщине – информация Генштаба ВСУ на 16.00

Происшествия 17:47   13.06.2024
Оксана Якушко
РФ бьет КАБами и НАРами по Харьковщине – информация Генштаба ВСУ на 16.00 Фото: ГШ

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны возле Глубокого и западнее Тихого. Сейчас идет бой у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ. 

Днем из района Белгорода россияне нанесли 5 ударов девятью КАБами по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки противника. Еще два боя продолжаются.

Около Петропавловки россияне нанесли удар 11 НАРами, еще семью неуправляемыми авиационными ракетами агрессор ударил по Табаевке.

Читайте также: РФ забрасывает Харьковщину КАБами и атакует на Купянском направлении — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 17:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны возле Глубокого и западнее Тихого. Сейчас идет бой у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ. ".