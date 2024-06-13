РФ бьет КАБами и НАРами по Харьковщине – информация Генштаба ВСУ на 16.00

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны возле Глубокого и западнее Тихого. Сейчас идет бой у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Днем из района Белгорода россияне нанесли 5 ударов девятью КАБами по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки противника. Еще два боя продолжаются.

Около Петропавловки россияне нанесли удар 11 НАРами, еще семью неуправляемыми авиационными ракетами агрессор ударил по Табаевке.