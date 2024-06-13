РФ забрасывает Харьковщину КАБами и атакует на Купянском направлении — Генштаб

Россияне со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода нанесли три удара тремя КАБами по Волчанску и другим населенным пунктам Волчанской громады, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении враг пытается навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Одну атаку украинские воины успешно отбили, еще три боестолкновения – продолжаются.

В то же время, оккупанты ударили двумя КАБами по Купянску, еще три управляемые авиационные бомбы противник запустил по Ивановке.