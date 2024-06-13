РФ забрасывает Харьковщину КАБами и атакует на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода нанесли три удара тремя КАБами по Волчанску и другим населенным пунктам Волчанской громады, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
На Купянском направлении враг пытается навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Одну атаку украинские воины успешно отбили, еще три боестолкновения – продолжаются.
В то же время, оккупанты ударили двумя КАБами по Купянску, еще три управляемые авиационные бомбы противник запустил по Ивановке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, КАБ, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода нанесли три удара тремя КАБами по Волчанску и другим населенным пунктам Волчанской громады, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".