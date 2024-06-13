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РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00

Суспільство 14:09   13.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, зі сторони Бєлгорода завдали трьох ударів трьома КАБами по Вовчанську та інших населених пунктах Вовчанської громади, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку ворог намагається нав’язати ініціативу поблизу Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Одну атаку українські воїни успішно відбили, ще три боєзіткнення – тривають.

Водночас окупанти вдарили двома КАБами по Куп’янську, ще три керовані авіаційні бомби противник запустив по Іванівці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 14:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, зі сторони Бєлгорода завдали трьох ударів трьома КАБами по Вовчанську та інших населених пунктах Вовчанської громади, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".