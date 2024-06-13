РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00

Росіяни зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, зі сторони Бєлгорода завдали трьох ударів трьома КАБами по Вовчанську та інших населених пунктах Вовчанської громади, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку ворог намагається нав’язати ініціативу поблизу Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Одну атаку українські воїни успішно відбили, ще три боєзіткнення – тривають.

Водночас окупанти вдарили двома КАБами по Куп’янську, ще три керовані авіаційні бомби противник запустив по Іванівці.