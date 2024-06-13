Два боя у Волчанска продолжаются — информация на 19.00 от Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении у Волчанска два боя продолжаются, еще два штурма подразделения Сил обороны успешно отбили, сообщил Генштабу ВСУ.
На Купянском направлении один бой продолжается, еще три атаки россиян у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового Силы обороны отбили.
Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степовая Новоселовка продолжают страдать от ударов российских КАБов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении у Волчанска два боя продолжаются, еще два штурма подразделения Сил обороны успешно отбили, сообщил Генштабу ВСУ.".