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Два боя у Волчанска продолжаются — информация на 19.00 от Генштаба ВСУ

Происшествия 20:16   13.06.2024
Оксана Якушко
Два боя у Волчанска продолжаются — информация на 19.00 от Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении у Волчанска два боя продолжаются, еще два штурма подразделения Сил обороны успешно отбили, сообщил Генштабу ВСУ.

На Купянском направлении один бой продолжается, еще три атаки россиян у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового Силы обороны отбили.

Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степовая Новоселовка продолжают страдать от ударов российских КАБов.

Читайте также: РФ бьет КАБами и НАРами по Харьковщине – информация Генштаба ВСУ на 16.00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении у Волчанска два боя продолжаются, еще два штурма подразделения Сил обороны успешно отбили, сообщил Генштабу ВСУ.".