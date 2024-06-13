Два боя у Волчанска продолжаются — информация на 19.00 от Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении у Волчанска два боя продолжаются, еще два штурма подразделения Сил обороны успешно отбили, сообщил Генштабу ВСУ.

На Купянском направлении один бой продолжается, еще три атаки россиян у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового Силы обороны отбили.

Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степовая Новоселовка продолжают страдать от ударов российских КАБов.